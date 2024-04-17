Москва, 17 апреля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Аэропорты Нижнекамска и Казани приостановили приём и отправление рейсов. Об этом 17 апреля сообщили в Росавиации.

Максим Богодвид/РИА Новости

В агентстве отметили, что утром 17 апреля работу трёх аэропортов в Татарстане и Нижегородской области в целях обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов временно ограничили.

«Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 мск», — проинформировали в Росавиации.

Уточняется, что в работе аэропорта Нижнего Новгорода также вводились ограничения, однако на данный момент он работает в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 апреля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что столичный аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает некоторые рейсы. Уточнялось, что это произошло из-за угрозы атаки дронов в Нижегородской области и Татарстане.

Позднее в этот же день в пресс-службе Шереметьево заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Таким образом в аэропорту опровергли сообщения о приостановке приёма рейсов.

Власти Курской и Воронежской областей 17 апреля объявили режим опасности атаки беспилотников. Позднее в этот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о сбитом украинском дроне. Он уточнил, что ситуация в регионе под контролем, повреждений и пострадавших нет.