Москва, 17 апреля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В Московской области полиция начала розыск девушки, которая пыталась заставить целоваться с собой другую девушку. С заявлением в полицию обратилась женщина, которая случайно увидела домогательства на улице. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ночь с 3 на 4 апреля в полицию позвонила обеспокоенная жительница посёлка Лесной Городок Одинцовского городского округа. Она рассказала, что, проходя по одной из улиц, увидела двух девушек, сначала она подумала, что они подруги и просто обнимались. Но, подойдя поближе, поняла, что одна из них пыталась поцеловать другую и распускала руки. По словам звонившей, одной из девушек явно не нравилось стремление другой к близости.

«Поступило заявление местной жительницы о том, что на улице Фасадной одна девушка совращает другую», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту полиция начала проверку, личность совратительницы пытаются установить.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). 30 ноября Верховный суд России признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её в РФ. После этого Росфинмониторинг внёс движение в список террористов и экстремистов.