Симферополь, 17 апреля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Дело о гибели бывшего руководителя крымского подразделения медиагруппы «Россия сегодня» журналистки Светланы Бабаевой передали в суд. Рассматривать его по существу будут в Симферопольском районном суде Крыма. Соответствующая информация появилась в картотеке уголовных дел.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Фотография Светланы Бабаевой на церемонии прощания с журналисткой в Доме профсоюзов в Симферополе

В суд материалы дела, возбуждённого по ст. 109 ч.1 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), поступили 15 января. Обвиняемый — Игорь Малёв. Рассматривать дело будет председатель суда Александр Сердюк.

Вдовец журналистки Евгений Двоскин в беседе с «РИА Новости» сообщил, что заседание суда назначили на 15 мая на 10:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, Бабаева погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая. Трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой.

Журналистку похоронили в Москве на Троекуровском кладбище 8 ноября. В Симферополе с Бабаевой попрощались 3 ноября.