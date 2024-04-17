Казанский район, Тюменская область, 17 апреля, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Вода из реки Ишим начала подходить к дамбам в селе Казанском Тюменской области. Об этом 17 апреля сообщила глава Казанского района Татьяна Богданова в Telegram-канале.

РИА Новости/Евгений Кузьмин

«Вода начала подходить к дамбам в селе Казанское. В зоне подтопления находятся населённые пункты, расположенные вдоль реки Ишим», — написала она.

Богданова уточнила, что это сельские поселения Ильинское, Афонькинское, Большеярковское, Казанское, Гагарьевское, Огневское и Большеченчерское, в которых уже создали эвакуационные группы.

В селе Казанском продолжаются работы по укреплению дамбы, добавила глава района.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 апреля в администрации Ишимского района Тюменской области объявили об эвакуации жителей 14 населённых пунктов из-за паводков. Местные власти напомнили жителям о необходимости взять с собой документы, лекарства и вещи. Также начала работу круглосуточная горячая линия по вопросам, связанным с паводком и эвакуацией.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 16 апреля объявил срочную эвакуацию населения города Ишима, Казанского и Ишимского районов после уточнённого прогноза по паводку. Он отметил, что специалисты заблаговременно обошли все дома на попадающих в зону подтопления территориях, проинформировав об этом некоторых жителей по несколько раз.