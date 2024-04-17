Киев, 17 апреля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак признал, что жители Украины находятся в подавленном состоянии из-за ситуации в стране. Он заявил об этом 17 апреля, его слова процитировало издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы знаем, что люди поникли, и мы слышим это от руководителей регионов и от самих людей», — сказал он.

Ермак отметил, что вместе с Зеленским ездит по наиболее опасным местам в стране, пытаясь сплотить людей и бойцов украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 апреля газета Politico написала, что Украина скатывается к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа. Автор статьи также посетовал на то, что в находящихся под контролем киевских властей городах исчезли «толпы молодых людей», намеренных идти в ряды ВСУ.

Обозреватель издания National Review Эндрю Статтафорд 14 апреля написал, что Украина может проиграть в конфликте уже летом. Он отметил, что это поражение может привести к краху «американского мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что Киев прямо говорит о планах устроить террористические акты в отношении российской инфраструктуры. Представитель Кремля подчеркнул, что это говорит о правильности решения начать СВО.