Вашингтон, 17 апреля, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Сокрушительный провал режима антироссийских санкций Запада говорит о глубинных проблемах во внешней политике США. Такое мнение 16 апреля высказал обозреватель издания The American Conservative Марк Эпископос.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится всё труднее игнорировать», — написал он.

По словам обозревателя, санкционные меры всегда являлись ошибочным инструментом для продвижения национальных интересов США, даже при существовании наиболее благоприятных условий, при которых подвергшийся ограничениям объект считает, что их могут снять, и имеет необходимый стимул для того, чтобы делать то, что выгодно Вашингтону.

Эпископос подчеркнул, что ни одно из этих условий неприменимо к России.

«Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы — слишком огромными, а его влияние в мире — слишком закоренелым, чтобы его можно было эффективно изолировать», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, минфин США 12 апреля ввёл санкции на поставки из России алюминия, меди и никеля. Это не коснулось металлов, которые произвели до 13 апреля. Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям в сфере торговли российскими металлами.

Агентство Bloomberg 15 апреля написало, что эти санкции США и Британии укрепят за Китаем статус покупателя ключевых сырьевых товаров у России и усилят роль Шанхая как площадки для установления цен на материалы. Отмечалось, что в 2023 году Россия обогнала уже Саудовскую Аравию, став крупнейшим источником китайского импорта сырой нефти.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введённые США и Британией санкции против поставок российских металлов — это обоюдоострое оружие, которое будет бить по интересам тех, кто их ввёл. Он подчеркнул, что Москва считает абсолютно незаконными все западные антироссийские санкции.