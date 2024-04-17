Орел, 17 апреля, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 апреля сбили украинский беспилотник над Орловской областью, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью на территории Орловской области средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА», — написал Клычков.

Он отметил, что в результате никто не пострадал, повреждений объектов на территории региона не зафиксировано. Ситуация находится под полным контролем, подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской и Курской областях, в Липецкой области ввели режим воздушной опасности.

Минобороны 15 апреля сообщило, что силы ПВО сбили дрон ВСУ самолётного типа над территорией Краснодарского края.