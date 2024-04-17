Минск, 17 апреля, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Белоруссия надеется внести свой вклад в создание Российской орбитальной станции (РОС) и участвовать в проекте напрямую. Об этом в интервью ТАСС 17 апреля сообщил начальник управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Белоруссии Пётр Витязь.

Василий Иванов ИА REGNUM Макет перспективной Российской орбитальной станции (Ракетно-космическая корпорация «Энергия»)

«Это тоже одно из направлений. У нас достаточно развиты новые материалы, новые технологии… оптика, электроника, информационные технологии. Мы, конечно, должны найти взаимовыгодные условия», — указал он.

Как отметил академик, речь идёт не только о продаже технологий, но и о прямом участии Белоруссии в процессе создания РОС.

По словам Витязя, стороны способны найти общий язык с точки зрения взаимного сотрудничества, особенно учитывая налаженные отношения между Национальной академией наук Белоруссии и российской госкорпорацией «Роскосмос».

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской заявил, что Минск готов поучаствовать в создании Российской орбитальной станции.

РОС — планируемая российская орбитальная станция, которая должна прийти на смену постоянному участию РФ в Международной космической станции (МКС), разрабатываемая РКК «Энергия». По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, затраты на создание РОС оцениваются примерно в 609 миллиардов рублей, из которых в первые три года потребуется около 150 миллиардов рублей. Проект рассчитан до 2032 года.