Белгород, 17 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Очередная группа детей покинула Белгородскую область, ребят приняли в четырёх российских регионах. Об этом 17 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Вчера 500 наших детей прибыли в Крым, Рязань, Калугу, Северную Осетию — Аланию. Сейчас находятся почти в 40 регионах более 13 тысяч наших детей», ― уточнил он на странице во «ВКонтакте».

Глава региона добавил, что везде, куда приезжают дети, их встречают с большим вниманием. При этом власти максимально быстро реагируют на возникающие замечания со стороны родителей, отметил Гладков.

Как информировало ИА Регнум, Гладков 19 марта сообщил, что из Белгородской области в другие регионы России планируют вывезти около девяти тысяч детей. Учащиеся в школах проведут остаток учебного года на дистанционном обучении. По словам губернатора региона, детей планируют разместить в других российских регионах на три недели, однако в случае необходимости этот срок может быть продлён до лета.

Гладков 1 апреля сообщил, что регион покинули более шести тысяч детей. За прошедшие выходные детей из Белгородской области приняли несколько регионов — Самарская, Нижегородская, Тамбовская области, Мордовия, Ставропольский край, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По состоянию на 4 апреля более девяти тысяч детей из Белгородской области выехали из региона в другие субъекты России из-за регулярных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. В Вологду и Волгоград прибыли 400 человек.

Ещё более 1200 школьников из Белгородской области разместили на Ставрополье. Ребята, прибывшие в составе первой группы, уже отправились на обучение. Вторая группа из 750 человек начнёт учиться с 8 апреля.

Дети отправились в Невинномысск и Ставрополь. Их разместили в общежитиях при вузах и колледжах, в санаториях, детских лагерях. Средства на обеспечение ребят выделяют из краевого бюджета.