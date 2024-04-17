Ишимский район, Тюменская область, 17 апреля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Жителей 14 населённых пунктов эвакуируют из-за паводков в Ишимском районе Тюменской области. Об этом 17 апреля сообщили в администрации района.

Донат Сорокин/ТАСС

«Сегодня с 09:00 (07:00 мск) будет проводиться эвакуация жителей», — уточняется в сообщении.

Эвакуация объявлена в посёлках Плодопитомник, Дом Отдыха, Детский санаторий, Детский дом 29, сёлах Боровое, Плешково, Клепиково, деревнях Синицына, Симаново, Заворохино, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова.

В администрации Ишимского района напомнили жителям о необходимости взять с собой документы, лекарства и вещи. Начала работу круглосуточная горячая линия по вопросам, связанным с паводком и эвакуацией.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом по паводкам в Тюменской области ввели заблаговременно, 8 апреля. На реках Ишим и Тобол ожидается превышение исторических максимумов подъёма уровня воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что население шести деревень в Абатском районе Тюменской области призвали эвакуироваться из-за угрозы затопления. Глава района Игорь Васильев посоветовал жителям не медлить с вывозом имущества и животных, а также эвакуироваться самим.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также объявил срочную эвакуацию населения города Ишима, Казанского и Ишимского районов. Глава МЧС Александр Куренков, прибывший с рабочим визитом в Курганскую область, назвал нынешнее весеннее половодье в России самым масштабным за последние несколько десятилетий.

Наиболее напряжённая ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик — 23–25 апреля.