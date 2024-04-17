Вильнюс, 17 апреля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Закупки зерна из России возобновила Литва после шестимесячного перерыва. Об этом 17 апреля сообщает «РИА Новости», ссылаясь на анализ данных европейской статслужбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

Регулярный импорт зерна из России власти Литвы прекратили в мае 2023 года, последняя поставка пришлась на июль того же года. Первая после полугодового перерыва поставка произошла в феврале. В Литву из России ввезли 12,2 тысячи тонн зерна общей стоимостью около 1,95 миллиона евро.

При этом нарастила импорт зерна Латвия, которая в конце зимы ввезла из России 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро. Месяцем ранее Латвия импортировала 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро. В первом квартале суммарные объёмы экспорта российского зерна в Латвию выросли на 39,8% и достигли уровня 158,3 тысячи тонн.

Всего страны Евросоюза приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро.

В марте Латвия запретила ввоз зерна российского производства, а ЕС опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на него.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейская комиссия предложила ввести «запретительно высокие» таможенные тарифы на поставляемое в ЕС из России и Белоруссии зерно. Мера призвана сделать импорт этой продукции невыгодным.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы ЕК ограничить экспорт российского и белорусского зерна в ЕС очередным ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции. Представитель Кремля уточнил, что от такого решения пострадает только европейский потребитель.