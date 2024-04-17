Литва возобновила закупки зерна в России после полугодового перерыва
Вильнюс, 17 апреля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Закупки зерна из России возобновила Литва после шестимесячного перерыва. Об этом 17 апреля сообщает «РИА Новости», ссылаясь на анализ данных европейской статслужбы.
Регулярный импорт зерна из России власти Литвы прекратили в мае 2023 года, последняя поставка пришлась на июль того же года. Первая после полугодового перерыва поставка произошла в феврале. В Литву из России ввезли 12,2 тысячи тонн зерна общей стоимостью около 1,95 миллиона евро.
При этом нарастила импорт зерна Латвия, которая в конце зимы ввезла из России 58,8 тысячи тонн зерна на 10 миллионов евро. Месяцем ранее Латвия импортировала 52,6 тысячи тонн на 8,7 миллиона евро. В первом квартале суммарные объёмы экспорта российского зерна в Латвию выросли на 39,8% и достигли уровня 158,3 тысячи тонн.
Всего страны Евросоюза приобрели в феврале 92,6 тысячи тонн российского зерна на 16,9 миллиона евро.
В марте Латвия запретила ввоз зерна российского производства, а ЕС опубликовал предложение ввести заградительные пошлины на него.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Европейская комиссия предложила ввести «запретительно высокие» таможенные тарифы на поставляемое в ЕС из России и Белоруссии зерно. Мера призвана сделать импорт этой продукции невыгодным.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы ЕК ограничить экспорт российского и белорусского зерна в ЕС очередным ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции. Представитель Кремля уточнил, что от такого решения пострадает только европейский потребитель.