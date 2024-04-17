Токио, 17 апреля, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Общий объём импорта Японии из России в марте снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, объём японского экспорта в Россию же упал на 35,5%. Об этом свидетельствуют обновлённые данные японского Министерства финансов.

S Solomonov Флаги России и Японии

По данным ведомства, импорт в Россию в прошлом месяце составил около $525 млн, экспорт из Японии — $173 млн.

Япония существенно сократила импорт медицинских изделий (на 85,7%), угля (на 83%), цветных металлов (на 70,4%), изделий из железа и стали (на 45,9%), при этом нарастив импорт российского сжиженного природного газа на 35,7%. Также в марте снизился экспорт из Японии в Россию генераторов (на 57,7%), аудио- и видеоаппаратуры (на 26,3%) и легковых автомобилей (на 15,5%).

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля японское Министерство иностранных дел в ежегодном докладе Diplomatic Bluebook сообщило, что в 2023 году торговля между Японией и Россией в условиях антироссийских санкций сократилась на 44,3%. При этом Япония намерена сохранить долю в российских проектах по добыче и разработке нефти и газа, поскольку считает это важной частью своей энергетической безопасности.

Ранее в МИД Японии заявили, что 17 апреля в силу вступит решение о запрете на экспорт в Россию ещё 164 категорий товаров, в том числе яхт, пожарных катеров, труб для газовых и нефтепроводов и литий-ионных аккумуляторов.