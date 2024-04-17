Каракас, 17 апреля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Приказ о закрытии посольства Венесуэлы в Эквадоре и консульства в Кито и Гуаякиле отдал венесуэльский лидер Николас Мадуро. Соответствующее объявление президент Венесуэлы сделал 16 апреля, на онлайн-саммите сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, сообщает CNN.

Mindefensa.gob.ve Николас Мадуро

«Я приказал закрыть наше посольство в Эквадоре, закрыть консульство в Кито, немедленно закрыть консульство в Гуаякиле и немедленно вернуть дипломатический персонал в Венесуэлу», — уточнил Мадуро и подчеркнул, что мера вступает в силу немедленно.

Как пояснил венесуэльский лидер, эта мера стала ответом на атаку посольства Мексики в Кито, предпринятую эквадорской полицией с целью захвата бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Мадуро отметил, что заявление президента Эквадора Даниэля Нобоа о том, что он не признаёт неприкосновенность территории посольств, представляет угрозу для всех стран, у которых есть диппредставительства в Эквадоре.

Мадуро добавил, что Венесуэла поддерживает предложение Мексики исключить Эквадор из Организации Объединенных Наций до тех пор, пока не будут принесены извинения международному сообществу, а Хорхе Глас не возвращён в посольство Мексики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство Мексики подаст жалобу в Международный суд в связи с действиями властей Эквадора, взявших штурмом мексиканское посольство в Кито.

Дипломатические отношения между Мексикой и Эквадором приостановлены после того, как эквадорская полиция взяла штурмом мексиканское посольство в Кито. Штурм был предпринят с целью задержания бывшего вице-президента Эквадора Гласа, который скрывался в мексиканском посольстве, утверждая, что его преследует генеральная прокуратура. Мексика 5 апреля официально предоставила Гласу политическое убежище.