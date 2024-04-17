Липецк, 17 апреля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Власти Липецкой области ввели режим воздушной опасности на территории региона, сообщил 17 апреля губернатор Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что этот сигнал носит информационный характер. Артамонов уточнил, что возле границ области заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В связи с этим привели в повышенную готовность силы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор порекомендовал жителям следить за информацией на каналах областного правительства и МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 апреля режим опасности атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях.

7 апреля стало известно, что над территорией Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа ВСУ. Его удалось уничтожить в Краснинском районе.