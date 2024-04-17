В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: власти Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Липецк, 17 апреля, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Власти Липецкой области ввели режим воздушной опасности на территории региона, сообщил 17 апреля губернатор Игорь Артамонов.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что этот сигнал носит информационный характер. Артамонов уточнил, что возле границ области заметили беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
В связи с этим привели в повышенную готовность силы и средства противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор порекомендовал жителям следить за информацией на каналах областного правительства и МЧС России.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 апреля режим опасности атаки БПЛА объявили в Курской и Воронежской областях.
7 апреля стало известно, что над территорией Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа ВСУ. Его удалось уничтожить в Краснинском районе.