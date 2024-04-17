Нея, Костромская область, 17 апреля, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нее Костромской области, сообщили 16 апреля в пресс-службе Следственного комитета.

СУ СК России по Костромской области

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального сооружения участникам Великой Отечественной войны, расположенного на территории городского кладбища города Неи (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ)», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. В отношении него решают вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Костромской области Денису Левченко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года в деревне Никулино Московской области осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Вандалы нарисовали аэрозольной краской на нём фашистскую символику.

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