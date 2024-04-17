Петропавловск-Камчатский, 17 апреля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Два землетрясения магнитудой 4,8 и 5,2 зафиксировали сейсмологи у побережья полуострова Камчатка. Об этом 17 апреля сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Angelo_Giordano Землетрясение

«За ночь произошло два землетрясения. Первое в Камчатском заливе магнитудой 5,2, второе магнитудой 4,8 в 44 км от села Тиличики», — уточняется в сообщении. Подземные толчки зафиксированы 16 апреля в 10:37 и в 15:11 по всемирному координированному времени (13:37 мск и 18:11 мск соответственно).

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, оба землетрясения не ощущались в населенных пунктах. Жалоб, связанных с землетрясениями, от граждан в диспетчерскую службу не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло 8 апреля на юго-западе Японии у берегов острова Кюсю на юге префектуры Миядзаки. Эпицентр землетрясения находился на побережье Миядзаки. Очаг залегал на глубине 46,1 км. Информации о пострадавших не поступало.