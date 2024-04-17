Воронеж, 17 апреля, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели в Воронежской области, сообщил 17 апреля глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России готовы к отражению возможных нападений. Гусев также призвал жителей следить за оповещениями регионального правительства или МЧС РФ.

Ранее такой же режим ввели власти Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля в небе над Краснодарским краем уничтожили беспилотник самолётного типа украинской армии. 16 апреля над территорией Курской области сбили малоразмерный воздушный шар, запущенный ВСУ.