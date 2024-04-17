Вашингтон, 17 апреля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Сооснователь мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров не верит в безопасность интернет-платформ, созданных в США. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло ночью 17 апреля по московскому времени.

TechCrunch Павел Дуров

Предприниматель считает, что могут быть взломаны любые устройства, которыми он пользуется.

«Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы всё равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», — сказал он.

При этом Карлсон также решил прокомментировать указанную тему. Журналист отметил, что именно вопросами безопасности в США оправдывают шпионаж.

16 апреля Павел Дуров написал, что дал интервью Такеру Карлсону. Он добавил, что должен общаться с журналистами разных политических взглядов, поскольку возглавляет политически нейтральную платформу.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2017 года Павел Дуров объяснил, как сотрудники спецслужб получают доступ к переписке пользователей в мессенджерах. По его словам, хакеры могут взламывать гаджеты через уязвимости операционных систем устройств.

Предприниматель подчеркнул, что после взлома злоумышленники могут получить доступ, например, к клавиатуре, с помощью которой вводятся сообщения.