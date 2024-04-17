Дуров заявил, что не верит в безопасность американских интернет-платформ
Вашингтон, 17 апреля, 2024, 03:11 — ИА Регнум. Сооснователь мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров не верит в безопасность интернет-платформ, созданных в США. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло ночью 17 апреля по московскому времени.
Предприниматель считает, что могут быть взломаны любые устройства, которыми он пользуется.
«Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы всё равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», — сказал он.
При этом Карлсон также решил прокомментировать указанную тему. Журналист отметил, что именно вопросами безопасности в США оправдывают шпионаж.
16 апреля Павел Дуров написал, что дал интервью Такеру Карлсону. Он добавил, что должен общаться с журналистами разных политических взглядов, поскольку возглавляет политически нейтральную платформу.
Как сообщало ИА Регнум, в марте 2017 года Павел Дуров объяснил, как сотрудники спецслужб получают доступ к переписке пользователей в мессенджерах. По его словам, хакеры могут взламывать гаджеты через уязвимости операционных систем устройств.
Предприниматель подчеркнул, что после взлома злоумышленники могут получить доступ, например, к клавиатуре, с помощью которой вводятся сообщения.