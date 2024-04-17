Джидинский район, Бурятия, 17 апреля, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Мать и двое детей погибли в результате пожара в двухквартирном жилом доме в Бурятии. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о пожаре в жилом доме, расположенном в селе Петропавловка Джидинского района, поступила в региональное ведомство в ночь на 17 апреля. К ликвидации пожара привлекались девять человек и три единицы техники. Площадь горения составила 45 кв. м.

В ходе тушения пожара в одном из жилых помещений дома спасатели обнаружили тела женщины и двоих детей. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Бурятии взяла на контроль расследование обстоятельств трагедии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморье две женщины погибли в результате пожара в частном двухквартирном доме. В квартире находились также двое малолетних детей. Девочка 2015 года рождения госпитализирована с ожогами, мальчик 2017 года рождения не пострадал. Состояние здоровья девочки не уточняется.

Также сообщалось, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырёх детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске.