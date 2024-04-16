Курск, 17 апреля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили власти Курской области, сообщил 17 апреля глава региона Роман Старвойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в связи с угрозой российские военные привели в готовность силы и средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 13 на 14 апреля Вооружённые силы России уничтожили над территорией Курской области два беспилотника украинской армии. Их обломки упали упали в Фатежском районе.

Утром 16 апреля в небе над Курской областью сбили малоразмерный воздушный шар, который направили ВСУ. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал экзотикой применение этого средства украинскими войсками.