Москва, 17 апреля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Водитель-механик и санинструктор медицинского взвода российских войск Михаил Торгашев закрыл собой пятерых раненых от удара украинского беспилотника, сообщил 16 апреля военный корреспондент Александр Коц.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

По его информации, военврач в составе медицинской группы эвакуировал троих раненых из населённого пункта Бердычи. По дороге они попали под обстрел, и пострадали двое медиков.

Торгашев перенёс всех раненых под разбитый танк. К месту приблизился дрон украинской армии.

«Михаил Торгашев не раздумывая развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной», — сказал Коц, слова которого приводит KP.RU.

Военкор отметил, что благодаря подвигу механика-водителя все пятеро раненых выжили. Торгашева посмертно представили к званию Героя России.

Он проживал в селе Ингалы Омской области и в качестве добровольца отправился на спецоперацию в начале 2024 года. У Торгашева остались три дочери и сын.

Сослуживцы отзываются о нём как о доброжелательном и общительном человеке, который всегда был готов прийти товарищам на помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря 2023 года стало известно о том, что в Авдеевке (ДНР) российский снайпер с позывным Покемон закрыл сослуживцев от взрыва польской мины, которая прилетела перед ними. Боец остался жив, но получил множество ран.

Военнослужащий перенёс шесть операций, в ходе которых ему установили железные пластины. В процессе реабилитации снайперу приходилось передвигаться на инвалидной коляске, однако он начал занятия на брусьях.

В сентябре 2022 года в зоне спецоперации погиб снайпер Вооруженных сил РФ из Коми Александр Власенков. Он закрыл собой сослуживцев, спасая их от шквального огня ВСУ.