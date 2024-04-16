Военный медик Торгашев закрыл собой пятерых раненых от удара дрона ВСУ
Военный медик ВС России Торгашев закрыл пятерых раненых собой от удара дрона ВСУ
Москва, 17 апреля, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Водитель-механик и санинструктор медицинского взвода российских войск Михаил Торгашев закрыл собой пятерых раненых от удара украинского беспилотника, сообщил 16 апреля военный корреспондент Александр Коц.
По его информации, военврач в составе медицинской группы эвакуировал троих раненых из населённого пункта Бердычи. По дороге они попали под обстрел, и пострадали двое медиков.
Торгашев перенёс всех раненых под разбитый танк. К месту приблизился дрон украинской армии.
«Михаил Торгашев не раздумывая развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной», — сказал Коц, слова которого приводит KP.RU.
Военкор отметил, что благодаря подвигу механика-водителя все пятеро раненых выжили. Торгашева посмертно представили к званию Героя России.
Он проживал в селе Ингалы Омской области и в качестве добровольца отправился на спецоперацию в начале 2024 года. У Торгашева остались три дочери и сын.
Сослуживцы отзываются о нём как о доброжелательном и общительном человеке, который всегда был готов прийти товарищам на помощь.
Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря 2023 года стало известно о том, что в Авдеевке (ДНР) российский снайпер с позывным Покемон закрыл сослуживцев от взрыва польской мины, которая прилетела перед ними. Боец остался жив, но получил множество ран.
Военнослужащий перенёс шесть операций, в ходе которых ему установили железные пластины. В процессе реабилитации снайперу приходилось передвигаться на инвалидной коляске, однако он начал занятия на брусьях.
В сентябре 2022 года в зоне спецоперации погиб снайпер Вооруженных сил РФ из Коми Александр Власенков. Он закрыл собой сослуживцев, спасая их от шквального огня ВСУ.