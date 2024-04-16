Москва, 17 апреля, 2024, 00:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 апреля отметила, что в заявлениях ООН по расследованию произошедшего на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и событий в Буче (Киевская область) имеются противоречия.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

В своем Telegram-канале она прокомментировала слова официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, утверждающего, что у этой международной якобы нет возможностей и мандата, чтобы определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.

Захарова привела другое его заявление, двухлетней давности, касающееся Бучи. Тогда Дюжаррик подчеркивал, что ООН желала видеть открытое расследование.

«Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: «Мы хотим увидеть транспарентное расследование. …Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьёзными преступлениями. Эти механизмы работают». Так работают механизмы или нет?» — задалась вопросом Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля ВСУ атаковали беспилотниками ЗАЭС. Они совершили нападение спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ.

В результате атаки повреждения получил грузовой автомобиль. Позднее беспилотники атаковали купол шестого энергоблока атомной станции. Критических повреждений удалось избежать. Радиационный фон вокруг АЭС не изменился.

Украинский города Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

В декабре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ Украины предоставить России список погибших в Буче доказывает факт инсценировки, исполненной Украиной по указанию США и Британии.