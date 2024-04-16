Оттава, 16 апреля, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Военную помощь Украине на 1,6 млрд канадских долларов ($1,16 млрд) намерены предоставить в течение ближайших пяти лет власти Канады. Об этом сказано в опубликованном 16 апреля Минфином страны проекте федерального бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 апреля).

Канада

В бюджете 2024 года предусмотрено выделение 1,6 млрд долларов Министерству национальной обороны Канады в течение пяти лет начиная с 2024–2025 годов для предоставления летальной и нелетальной военной помощи Украине.

Кроме того, в 2024 году власти Канады планируют предоставить Украине кредит на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд) через Международный валютный фонд (МВФ). При этом 2 млрд из этой суммы уже переданы для Украины 20 марта текущего года через управляемый МВФ счёт.

В проекте бюджета уточняется, что с начала украинского конфликта Оттава передала Киеву вооружение более чем на 4 млрд канадских долларов ($2,91 млрд).

Ранее ИА Регнум сообщало, что Украина получила от Канады пакет финансовой помощи на сумму в $1,5 млрд. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль уточнил, что средства пойдут на устранение дефицита бюджета.

Министр обороны Канады Билл Блэр 11 марта упрекнул Соединённые Штаты за задержку с поставкой Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, оплаченного Оттавой. Канадское правительство заказало его в США и перевело за него $406 млн, но боевую технику так и не поставили. Кроме того, в производящей ЗРК NASAMS компании Kongsberg заявили, что не заключали контракт на изготовление комплекса для Канады.