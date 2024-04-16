Абатский район, Тюменская область, 16 апреля, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Население шести деревень в Абатском районе Тюменской области подлежит эвакуации из-за угрозы затопления, сообщил 16 апреля глава района Игорь Васильев.

МЧС России/ТАСС

При этом он провёл встречи с жителями пяти населённых пунктов.

«Сегодня после объезда населённых пунктов, где проводятся работы по возведению временных водозащитных дамб, провёл сходы граждан в деревнях Фирсова, Бурдина, Репьёва, Ефимова, Логинова. Эти поселения попадают в зону затопления. Население подлежит эвакуации!» — написал Васильев в своём Telegram-канале.

Глава района посоветовал жителям не медлить с вывозом имущества и животных, а также призвал их эвакуироваться самим. Ещё одним населённым пунктом, который находится в зоне возможного затопления, стала деревня Максимова.

В ней сделали временную дамбу. Вместе с тем Васильев отметил, что эта деревня полностью попадает под затопление, и необходимо эвакуировать всех жителей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля власти Тюменской области указали на то, что на реке Ишим наблюдается критический подъём воды, из-за чего жители города Ишима, чьи дома находятся в опасной зоне, должны незамедлительно эвакуироваться. У села Ильинка в Тюменской области уровень воды в реке достиг 808 см.

Власти начали эвакуацию из сёл Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. Для жителей этих населённых пунктов подготовили пункты временного размещения.

Губернатор региона Александр Моор также объявил срочную эвакуацию населения города Ишима, Казанского и Ишимского районов. Глава МЧС Александр Куренков, который прибыл с рабочим визитом в Курганскую область, назвал нынешнее весеннее половодье в России самым масштабным за последние несколько десятилетий.