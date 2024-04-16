Брюссель, 16 апреля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Запад не может создать на Украине систему противовоздушной обороны (ПВО), аналогичную израильской системе противоракетной обороны «Железный купол». Об этом 16 апреля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 16 марта на пресс-конференции после неформальных переговоров министров иностранных дел стран ЕС.

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Он пояснил, что Израиль создавал свою систему десятилетиями, и на Украине не получится достигнуть таких же результатов в короткие сроки. Боррель напомнил, что тему поставок средств ПВО для Киева планируют обсудить 22 апреля в Брюсселе, где пройдёт заседание глава МИД и министров обороны стран ЕС.

Глава европейской дипломатии также отметил, что у США и Британии нет возможности участвовать в отражении ракетных атак в зоне украинского конфликта по аналогии с Израилем. Он объяснил это тем, что на Украине нет американских и британских военных баз, которым бы могли угрожать эти ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля журнал Forbes написал, что у Киева могут вскоре закончиться последние запасы ракет к западным системам ПВО NASAMS и Patriot. В публикации отмечалось, что ВСУ переместили эти средства ближе к линии фронта, чтобы применять их против российской авиации.

6 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что если Запад не активизирует поставки, то у Украины может вскоре истощиться запас ракет к системам ПВО. При этом он утверждал, что украинские военные пока не испытывают дефицита указанных вооружений.

11 апреля военный эксперт Bild Юлиан Рёпке заявил, что у ВСУ закончились ракеты для Patriot, Iris-T и большинства других систем ПВО. Вместе с тем, по его словам, у западных стран на складах хранятся сотни таких систем и тысячи ракет.