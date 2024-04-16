Дубай, ОАЭ, 16 апреля, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Вылеты авиарейсов из Дубая временно приостановила авиакомпания FlyDubai в связи с обрушившейся на Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) непогодой. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

«FlyDubai временно приостанавливает все вылеты из Дубая. Отмена <вылетов> вступает в силу немедленно для всех вечерних рейсов 16 апреля до 10:00 (по местному времени Дубая, соответствует 09:00 мск. — Прим. ред.) 17 апреля», — уточняется в релизе авиакомпании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аэропорт Дубая 16 апреля отменил 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за исключительных погодных условий. Работа аэропорта днём была приостановлена на 25 минут из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей.

Ливни начались в ОАЭ 15 апреля и привели к затоплению автодорог, на следующий день дожди возобновились. Жителям рекомендовали оставаться дома, госслужащих перевели на дистанционный формат работы, школьники перешли на онлайн-обучение. В Дубае из-за ливней стало невозможно передвигаться по улицам, подтопило магазины и торговые центры.