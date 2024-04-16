Белгород, 16 апреля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Громкие звуки в Белгороде и Белгородском районе связаны с работой авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил 16 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Громкие звуки в городе и районе связаны с работой авиации ВКС Вооружённых сил РФ», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля в Белгородской области объявлялась опасность атаки беспилотников. В этот же день в Белгородском районе ВСУ атаковали двумя дронами трактор и грузовой автомобиль КамАЗ. В результате случившегося пострадал водитель трактора, а транспортные средства получили повреждения.

14 апреля Вячеслав Гладков проинформировал, что за сутки украинские военные использовали по меньшей мере 30 боеприпасов и восемь дронов для обстрелов населённых пунктов Белгородской области.