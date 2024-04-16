Луганск, 16 апреля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Старт подготовке ко второму летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России» дала «Единая Россия» во время видеоконференции с регионами и советами сторонников. Мероприятия марафона пройдут с 1 июня по 10 августа — День физкультурника.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет жителей регионов

По словам председателя центрального совета сторонников «Единой России», депутата Госдумы Ольги Занко, многие мероприятия будут иметь тематический характер и будут посвящены Дню защиты детей, Дню России, Дню семьи, любви и верности и Дню физкультурника. Среди традиционных мероприятий марафона Ольга Занко отметила спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Об этом пишет mkset.ru.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет жителей регионов

«Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», — подчеркнула спикер.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет жителей регионов

Она также отметила, что при проведении зимнего этапа марафона «Единая Россия» при участии советов сторонников партии организовала около 5 тыс. тренировок, в которых приняли участие более 200 тыс. человек по всей стране.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет жителей регионов

В мероприятиях зимнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» участвовали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Свыше 3 тыс. НКО были привлечены к проведению марафона.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет жителей регионов

Как информирует сайт ER.RU, спортивные мероприятия проходили в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников было в Московской области, Свердловской области, Нижегородской области, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет жителей регионов

Председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин отметил, что спорт всегда будет востребован. Он добавил, что данный проект должен продолжаться, поскольку занятия спортом пропагандируют здоровый образ жизни среди молодежи.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет жителей регионов

Как отметила председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Дарина Черепаха, жители Луганской Народной Республики очень активно приняли участие в зимнем спортивном марафоне «Сила России».

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет жителей регионов

«Сторонники партии совместно с луганским реготделением «Единой России» в рамках зимнего марафона «Сила России» провели более 80 самых разнообразных спортивных мероприятий. По всей территории ЛНР прошли открытые тренировки с чемпионами, мастер-классы, зарядки, шахматные турниры и множество других активностей. А участие в них приняли более 3 тысяч человек, — отметила Дарина Черепаха. — Стартовал марафон с открытой тренировки по самбо, потому что среди нашей молодежи этот вид спорта набирает все большую популярность. В тот же день прошел мастер-класс по спортивной игре паралимпийского вида спорта бочча. Это также очень важно, ведь помогает в реабилитации и социализации людей с инвалидностью. Кроме того, мы не забыли и про наше старшее поколение: в течение месяца по всей республике проходили зарядки для пенсионеров. Например, активные жительницы Северодонецка в возрасте 60+ присоединились к тренировке по гимнастике, а упражнения для них разработала мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Любовь Дорофеева. Очень активно к занятиям спортом подключилась молодежь — на базе Луганского государственного педагогического университета состоялся открытый мастер-класс под руководством действующей спортсменки категории «Бодифитнес», мастера спорта, чемпионки России и мира Нины Завадской. Примечательно, что к марафону «Сила России» на территории ЛНР присоединились и спортсмены из других регионов России. В рамках марафона в Луганске прошел турнир по тяжелой атлетике, участие в нем приняли более 150 спортсменов из ЛНР, ДНР, Москвы, Тулы, Саратова. Своей активностью наши жители показали, что спорт является для нас одним из приоритетных направлений, и мы делаем все возможное для того, чтобы он стал доступен каждому».