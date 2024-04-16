Донецк, 16 апреля, 2024, 21:23 — ИА Регнум. «Единая Россия» провела видеоконференцию с регионами и советами сторонников, где обсуждалась подготовка ко второму летнему всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Ожидается, что сами мероприятия марафона начнутся 1 июня и продлятся до 10 августа — Дня физкультурника.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет семьи по всей стране

Председатель центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной думы Ольга Занко рассказала, что мероприятия будут тематическими и пройдут во время летних праздников, включая День защиты детей, День семьи, любви и верности, День физкультурника. По словам Занко, в этот период будут традиционно проводиться спортивные фестивали для семей, а также зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион получит возможность разнообразить мероприятия, сделав акцент на спортивных играх, традиционных для этой местности, подытожила депутат Госдумы. Об этом сообщает mkset.ru.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет семьи по всей стране

Она напомнила, что в период проведения зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти пять тысяч тренировок, в которых участвовали более 200 тысяч человек по всей стране.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет семьи по всей стране

«Участниками зимнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трёх тысяч НКО были вовлечены в организацию марафона», — поделилась Ольга Занко.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет семьи по всей стране

Напомним, мероприятия зимнего марафона проводились в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее число участников спортивных мероприятий привлекли в Московской, Свердловской, Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сайт ER.ru.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет семьи по всей стране

«Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться», — заявил председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин. Он также добавил, что только через приобщение людей к спорту и продвижение идей здорового образа жизни среди молодежи можно укрепить страну.

ER.ru «Единая Россия»: марафон «Сила России» объединяет семьи по всей стране

«В Донецкой Народной Республике в связи с напряженной военной обстановкой пока невозможно организовывать массовые мероприятия, — рассказала региональный координатор проекта сторонников «Единой России» «Центр поддержки гражданских инициатив» Елена Муратова. — Но в ходе зимнего этапа спортивного марафона «Сила России» нам удалось провести четыре открытые тренировки с легендарными тренерами, которые уже полюбились жителям ДНР. Две тренировки по боевому самбо провел двукратный чемпион мира по боевому самбо Максим Швец. Первая была в Донецке — для депутатов Донецкого городского совета. Вторая прошла в Волновахе при поддержке партпроекта «Единой России» «Российское село». В ней приняли участие 40 ребят, проживающих в сельской местности. Девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Руслан Батрутдинов провел в Шахтерске мастер-класс по кикбоксингу для 40 человек. Многократный чемпион республиканских соревнований по боевому самбо Русланбой Сайдмухудинов провел в Амвросиевке занятие по самбо. В нем приняли участие, помимо местных спортсменов, дети с Сахалина. Спортивный марафон «Сила России» продолжает приносить радость и пользу людям, а проведенные мероприятия стали настоящим праздником для любителей спорта и здорового образа жизни».