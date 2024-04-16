Токио, 16 апреля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. У Японии нет иного выхода, кроме как продолжать закупки энергоносителей из России, если учитывать объективные интересы японских компаний. Однако власти Страны восходящего солнца вынуждены декларировать верность внешнеполитическому вектору, который задали США.

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Такой вывод озвучили корреспонденту ИА Регнум отраслевые эксперты, комментируя заявление МИД Японии, в котором ведомство выразило намерение Токио сохранить доли японских компаний в российских нефтегазовых проектах ради энергетической безопасности страны.

Как напомнила аналитик Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Елена Зотова, впервые правительство Японии заявило, что не планирует отказываться от участия в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в 2022 году, когда вступали в силу первые санкции против России, введённые коллективным Западом под предлогом спецоперации на Украине.

Сейчас, по информации ИртТЭК, в проекте «Сахалин-1», в рамках которого добывается нефть, японскому консорциуму Sodeco принадлежит доля в 30%. Доли японских Mitsui и Mitsubishi в проекте «Сахалин-2» по добыче нефти и природного газа — 12,5% и 10% соответственно, и этот проект сохраняет ключевую роль в поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

«Выход японских компаний из этих проектов угрожает энергобезопасности, поскольку у Японии очень уязвимая структура энергопоставок. Из России страна получает 3,6% нефти и 8,8% СПГ, а их доставка не требует больших затрат финансов и времени. Сахалин расположен рядом с Японией, маршрут поставок в данном случае намного короче прочих, а цены на российские энергоресурсы для Японии ниже рыночных», — прокомментировала Зотова.

Заявления японской стороны, подобные тому, которое выпустил МИД в своём очередном ежегодном докладе, по замечанию эксперта, звучат обычно в моменты усиления санкционного давления Запада на Россию.

«Токио подвергается политическому давлению США и ЕС, слышит их обещания о поддержке в замещении российских поставок. Но в реальности для Японии пока нет альтернативы российским нефти и газу», — указала Зотова.

На этот факт указал и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Хотя Япония — страна «Большой семёрки», которая наряду с Евросоюзом и Австралией составляет коалицию по поддержанию так называемого потолка цен на российскую нефть. Япония подписала все соответствующие документы, она присоединилась к системе «потолка». Но получила исключение. И поставки с «Сахалина-2», которые получают Mitsui и Mitsubishi, осуществляются вне потолка цен. И мне кажется, это наиболее яркая иллюстрация настоящих устремлений Японии. Это не означает, что её не вынудят в какой-то момент отказаться от российской нефти. Но есть ещё российский СПГ, который в большей степени нужен Японии. Есть ещё уголь из России. И когда японцы говорят про отказ от российских нефти и угля, они просто произносят ритуальные слова», — прокомментировал эксперт.

Япония намерена сохранить долю в российских нефтегазовых проектах, поскольку считает это важной частью своей энергетической безопасности. Об этом говорится в ежегодном докладе министерства иностранных дел страны Diplomatic Bluebook («Синяя книга по дипломатии»).

«Что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в свете обеспечения стабильных поставок на среднесрочную и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности и намерена сохранять в них долю», — говорится в документе.

При этом, согласно докладу внешнеполитического ведомства, японская сторона продолжит придерживаться поэтапного отказа от зависимости от российских энергоносителей, в том числе нефти и угля.

Отмечается, что торговля между Японией и Россией в 2023 году в условиях жёстких антироссийских санкций сократилась на 44,3% по сравнению с предыдущим годом.

В начале апреля, как передавало ИА Регнум, в министерстве экономики Японии сообщили, что с 17 апреля вступит в силу решение о запрете на экспорт в Россию 164 дополнительных категорий товаров. Запрет коснётся яхт, прогулочных судов, пожарных катеров, буровых платформ и плавучих доков. Также под запрет попадут масла для автомобильных двигателей, трубы для газовых и нефтепроводов и литий-ионные аккумуляторы.