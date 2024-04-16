Грозный, 16 апреля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении командира отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, заявил 16 апреля в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА Регнум Апты Алаудинов

Он уточнил, что одновременно с этим Алаудинова освободили от должности замкомандующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России.

«Этот шаг является признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца. Также хочу сообщить, что Апты Алаудинов продолжит свою деятельность в должности командира спецназа «Ахмат», — написал Кадыров.

Глава Чечни поздравил Алаудинова с назначением и поблагодарил главу государства за высокую оценку деятельности командира отряда спецназа.

Официальную информацию о новом назначении командира «Ахмата» пока не опубликовали.

Как сообщало ИА Регнум, Алаудинова назначили заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР в ноябре 2022 года. В декабре корпус включили в состав Вооружённых сил России.

В марте 2024 года Алаудинов заявил, что бойцы, участвующие в СВО, в послании Путина к Федеральному собранию услышали твёрдость в постановке задач и гарантии, что военнослужащих и их семьи не оставят наедине с проблемами. Командир «Ахмата» также поддержал заявление президента, что те, кто находятся на передовой, в будущем станут опорой государства, сменив вид деятельности.