Оренбург, 16 апреля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Главы регионов России, наиболее пострадавших от паводка, должны справиться с вызовами, с которыми они столкнулись из-за подтоплений. Это касается и губернаторов наименее пострадавших областей, и главы Оренбургской области, на которую пришёлся основной удар стихии. Огромную поддержку оказывают федеральный центр, соседние регионы и многочисленное волонтёрское движение.

Владимир Астапкович / РИА Новости

Такие выводы озвучил корреспонденту ИА Регнум директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, комментируя развитие ситуации вокруг ликвидации последствий паводка, который обрушился на целый ряд российских регионов.

«Важная задача сейчас — точно оценить масштабы форс-мажора, с которым столкнулись уральские регионы и в первую очередь Оренбургская область. Но и так ясно, что этот паводок оказался действительно чрезвычайным событием. А губернаторы не волшебники. К тому же они пользуются теми возможностями, которые создали их предшественники. Например, дамба в Орске, как мы теперь знаем, оказалась «такой, а не такой». Но губернаторы действительно не следователи и не прокуроры, они решают поставленные перед ними задачи. А федеральный центр активно оказывает всю необходимую помощь. Причём люди должны получить не только компенсацию, но и возможности для того, чтобы в дальнейшем подняться на более высокий уровень комфорта. То, о чём постоянно говорит президент. Думаю, помощь будет оказана с учётом этих новых тенденций в формировании комфортной городской среды», — прокомментировал эксперт.

Собеседник ИА Регнум заметил, что глава Оренбургской области Денис Паслер — опытный управленец, который зарекомендовал себя как эффективный руководитель ещё в ходе работы в соседнем регионе — во главе правительства Свердловской области. Иногда жёсткий в общении, он умеет быстро добиваться нужного результата, умеет потребовать.

Справиться с вызовом должны и губернаторы других регионов, уверен Гагарин. Например, глава Курганской области Вадим Шумков тоже накопил хороший опыт управления.

«Сейчас нужно отбросить эмоции, спасти людей, ликвидировать последствия паводка, помочь людям получить хотя бы необходимый первоначальный минимум помощи. И те меры, которые сейчас принимаются, на мой взгляд, пока являются достаточными. В подтопленные регионы прибывают федеральные чиновники, и я думаю, что вся необходимая материальная помощь тоже будет оказана. Надо учитывать, что сам президент лично курирует этот вопрос, и заминок с выделением помощи, я думаю, не будет», — отметил Гагарин.

Он также обратил внимание на тот факт, что в стороне от беды не остались соседние регионы, они тоже оказывают заметную помощь. Это касается как Свердловской области, так и Уральского федерального округа в целом.

Отдельно эксперт отметил работу волонтёров, которые активно отреагировали на произошедшую беду. На Урале, по его словам, сформировалось довольно мощное волонтёрское движение.

«Наши волонтёры мгновенно откликаются. Они выезжают и на пожары, и на подтопления, ищут пропавших детей. Это такое мощное движение, в котором молодёжь принимает активнейшее участие. Мы проводили экспертные клубы в Свердловской области с участием волонтёров. Я даже удивился их действительно искреннему порыву и профессионализму. Несмотря на свою молодость, они профессионально работают. Думаю, для них это уже не просто какое-то хобби. Это такое народное движение. И это крайне необходимо сейчас. Потому что федеральный центр выделяет ресурсы, но их нужно донести до людей, довести ту же самую гуманитарную помощь», — рассказал эксперт.

Одна из важных задач в дальнейшем, как указал Гагарин, выстроить стратегию защиты от новых паводков. Необходима система защиты, при которой все существующие дамбы будут безусловно эффективными. Отдельного внимания, по его словам, заслуживает сброс воды из Казахстана, который тоже негативно повлиял на нынешнюю ситуацию.

«Видимо, нужно будет создать целую систему неких улавливающих акваторий на пути вероятных паводков. Да, это вложение средств. Но оно позволит потом сэкономить средства на восстановление разрушенного хозяйства. Поэтому лучше вложиться сразу, чем потом опять компенсировать», — отметил эксперт.

В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу. Из-за паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Были эвакуированы тысячи местных жителей.

Президент России Владимир Путин, как передавало ИА Регнум, 11 апреля провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации в ряде регионов страны. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших субъектов, и уточнил, что ситуация меняется ежечасно. Он призвал уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводка, к этому процессу нужно подготовиться заранее. Президент выразил надежду, что благодаря слаженной работе всех профильных ведомств последствия паводка будут минимизированы.

В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов в ходе совещания заверил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов будут выделены незамедлительно, ресурсы в резервном фонде есть. В совещании также участвовали главы МЧС и Минстроя Александр Куренков и Ирек Файзуллин, а также губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей.

Нынешнее весеннее половодье стало самым масштабным за несколько десятилетий, заявил 16 апреля глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочего визита в Курганскую область. Он поручил местным властям уделить больше внимания заблаговременному оповещению жителей об эвакуации и оказанию адресной поддержки. Глава МЧС указал на необходимость особого внимания к маломобильным жителям, пенсионерам, детям и одиноким гражданам.

Также 16 апреля сообщалось, что в России сократилось количество подтопленных жилых домов. За сутки от воды освободились в общей сложности более 2,6 тысячи жилых домов и приусадебных участков, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб. По состоянию на утро в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах были подтоплены 14 960 жилых домов. Наиболее сложная обстановка — в Оренбургской области, где оказались затоплены 14 409 домов.