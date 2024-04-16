Киев, 16 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Бригадного генерала Геннадия Шаповалова назначили командующим Оперативным командованием «Юг» Вооружённых сил Украины. Об этом командование 16 апреля сообщило на страницах в социальных сетях.

Фото Министерство обороны Украины Геннадий Шаповалов

Нового командира личному составу представил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Ранее этот пост занимал Андрей Ковальчук. О его увольнении с должности сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в России в перечень террористов и экстремистов). Парламентарий написал, что также уволили командующего оперативным командованием «Запад» Сергея Литвинова. При этом Гончаренко выразил мнение, что это «не последние перемены».

По официальной информации Минобороны Украины, Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году он закончил Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, а также в 2012 году — Командно-штабной институт применения Сил НБУ.

Кроме того, Шаповалов учился в Военном колледже армии США. Ранее он командовал отдельной мотопехотной бригадой им. Якова Гандзюка. В марте 2022 года получил звание бригадного генерала.

Как сообщало ИА Регнум, об увольнении со своих постов командующих оперативными командованиями ВСУ «Запад» и «Юг» Сергея Литвинова и Андрея Ковальчука Гончаренко сообщил 9 апреля, однако официального подтверждения тогда не было.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 26 марта подписал указ об увольнении Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Другим указом он назначил на этот пост Александра Литвиненко, занимавшего до этого должность главы Службы внешней разведки Украины. Позднее в этот же день Зеленский назвал увольнение Данилова продолжением перезагрузки системы управления.

В феврале 2024 года Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил на эту должность Александра Сырского. Он объяснил это решение военными неудачами в ходе широко анонсированного контрнаступления ВСУ.