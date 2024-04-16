Оренбург, 16 апреля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Для пострадавших от паводков в Оренбургской области Российский Красный Крест доставил более 30 тонн гуманитарной помощи, сообщили 16 апреля в пресс-службе РКК.

Российский Красный Крест

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области доставили 11 тонн детского питания и 20 тонн питьевой воды. Также в сильно пострадавший от затопления город Орск привезли 1100 единиц мебели и товаров для сна на сумму 1,7 миллиона рублей — 200 кроватей, 700 матрасов и 200 подушек. В пункты временного размещения передали эти вещи и 32 единицы электроники и бытовой техники. Пострадавшим от паводка выдали тысячу продуктовых наборов.

Кроме того, на собранные средства в рамках работы регионального отделения РКК пострадавшим выдают сертификаты на одежду и обувь для школьников. Общая сумма составила десять миллионов рублей для семей с детьми из Орска. Каждая семья с детьми школьного возраста сможет приобрести необходимые товары на сумму семь тысяч рублей. Сертификаты будут доступны для получения с 15 апреля в школе, в которой учится ребёнок.

Как отметил председатель РКК Павел Савчук, людям очень важно восстановить быт после паводка, особенно семьям с детьми. Сертификаты на товары помогут родителям сосредоточиться на восстановлении их домов, зная, что дети будут обеспечены необходимым.

«Нам важно не только предоставить краткосрочную помощь, но и поддержать восстановление быта пострадавших семей, чтобы они смогли как можно скорее вернуться к привычной жизни», — сказал Савчук.

Со своей стороны губернатор Денис Паслер заявил, что в регионе открыли счёт, куда деньги поступают не только из Оренбургской области, но и из других регионов. Он поблагодарил жителей страны за поддержку.

«Уже были переданы карточки и сертификаты директорам школ, которые общались с родителями и семьями, кому нужна эта помощь. Родители смогут взять, пойти в магазин и купить то, что им нужно», — заявил Паслер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882298" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вода уходит из Орска

Как отметил Савчук, специалисты РКК также оказывают пострадавшим необходимую психосоциальную поддержку и психологическую помощь на горячей линии и очно. Специалисты на текущий момент оказали помощь более чем 260 пострадавшим, проводя групповые сессии и индивидуальные консультации в пунктах временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске частично разрушилась дамба из-за резкого подъёма уровня воды в реке Урал. В городе из затопленных районов эвакуировали жителей.

В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В регионе в рамках борьбы с последствиями паводка возвели порядка 30 км защитных насыпей и дамб, в том числе три километра наливных. Как сообщили в МЧС, дамбы расположены в Акбулаке, Илеке, Оренбурге и Оренбургском районе, Орске.

В Оренбурге подтопленными остаются на сегодняшний день 5510 домов и 10 696 приусадебных участков. Уровень воды упал на 16 см и продолжает снижаться. В Орске уровень воды снижается, и от неё освободились более трёх тысяч домов. Подтопленными остаются 3232 дома и приусадебных участка.

Власти Орска 16 апреля предупредили, что в городе может произойти новое подтопление, поскольку на частном водохранилище на границе с Казахстаном произошёл перелив воды через дамбу.