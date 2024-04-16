Париж, 16 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Учёные из европейской орбитальной обсерватории GAIA открыли самую крупную черную дыру звездной массы в галактике Млечный Путь, масса которой в 33 раза превышает массу Солнца. Об этом 16 апреля сообщило на сайте Европейское космическое агентство (ЕКА).

ЕКА

По словам астронома французского Национального центра научных исследований (CNRS) Паскуале Пануццо, такое открытие учёный может сделать лишь раз в жизни.

«Это самая крупная дыра звёздного происхождения в нашей галактике, и вторая по близости из обнаруженных», — сказал он.

Отмечается, что такого рода небесные тела возникают из-за гравитационного коллапса крупных звёзд, и найденный на расстоянии 2 тыс. световых лет от Земли объект под названием Gaia BH3 учёные отнесли к категории «спящих гигантов».

Как правило, чёрные дыры бывают со звёздами-компаньонами, из которых они вытягивают материю, что сопровождается световым следом, однако в случае с Gaia BH3 этого не было, что крайне усложняло обнаружение объекта.

По словам учёных, Gaia BH3 стала третьей по счёту «спящей» чёрной дырой, которую обнаружили за время функционирования обсерватории. По информации ЕКА, это первый случай, когда настолько крупная чёрная дыра звёздной массы оказалась в пределах Млечного Пути, до этого такие объекты наблюдали лишь в далёких галактиках.

При этом в центре галактики Млечный Путь, на расстоянии 26 тыс. световых лет от Земли, расположен небесный объект примерно в 4 млн раз массивнее Солнца под названием Стрелец А* (Sagittarius A* или Sgr A*). В отличие от Gaia BH3, он образовался из облаков пыли и газа.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта в Институте прикладной геофизики сообщили о сильной вспышке на Солнце высокого класса М. По информации мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли было в этот период на самом низком уровне.

Астрономы в ночь на 23 февраля зарегистрировали крупнейший по мощности взрыв в этом солнечном цикле. Вспышка класса X6.3 стала самой крупной с 2017 года. А 22 февраля, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о двух мощных вспышках на Солнце за менее чем 12 часов.