Киев, 16 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Стало известно, чья гибель вызвала слухи о смерти главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Им оказался сержант Павел Петриченко.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

«Судя по всему, оплакивают гибель сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, который 15 апреля погиб, попав то ли под обстрел, то ли под пулю российского снайпера. Панихиду по этому неонацисту устроили его друзья», — говорится в статье aif.ru.

Петриченко не знают в России, но он известен на Украине как ярый националист и инициатор сбора подписей за запрет азартных игр для военнослужащих ВСУ. Нередко он мелькал при этом в телевизионных шоу.

Как сообщало ИА Регнум ранее в тот же день, удар российских военных по полигону ВСУ под Харьковом мог привести к ликвидации руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского. Согласно имевшейся на тот момент информации, украинские СМИ сообщали о гибели крупного военачальника, но никаких официальных сообщений ни с российской, ни с украинской сторон не поступало.