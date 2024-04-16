Одинцово, Московская область, 16 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. В подмосковном Голицыно молодая женщина разбилась на электросамокате за три недели до свадьбы, у неё осталась пятилетняя дочь, сообщил 16 апреля источник ИА Регнум.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Жительница Голицыно работала продавцом в сетевом магазине. Она готовилась к свадьбе, купила платье. Жених и невеста заказали банкетный зал, оплатили свадебное путешествие. Месяц назад пара приобрела мощные электросамокаты, на которых смогли прокатиться несколько раз.

Во время очередной поездки женщина резко нажала на тормоз, в результате самокат подбросил её вверх и она ударилась лицом об асфальт. Смерть наступила почти мгновенно. У неё осталась пятилетняя дочь.

Как сообщало ИА Регнум, директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков 16 апреля рассказал, что в больницы пользователи электросамокатов чаще всего попадают с черепно-мозговыми травмами, повреждениями печени и костей. Он отметил, что травмы на электросамокатах люди получают зачастую довольно тяжёлые. Часто пользователи этого транспорта падают лицом вниз.

В Москве в конце марта на доступные для аренды электросамокаты начали устанавливать индивидуальные номера. Как отметил глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, это слабая мера, и нужно снабдить каждый электросамокат специальным чипом, привязанным к приложению, чтобы в реальном времени отслеживать путь пользователя и автоматически выявлять нарушителей правил дорожного движения.

За первые девять месяцев прошлого года в Москве с участием «средств индивидуальной мобильности» произошло 665 дорожных аварий, более чем в 95% случаев это были электросамокаты. В этих ДТП пострадали 700 человек, двое из пострадавших погибли.