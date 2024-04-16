Москва, 16 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Как сообщил глава ассоциации Владимир Зыков, в силу того, что соцсеть больше не хочет работать в России, блокировка является логичной мерой.

Robert Michael/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Блокировка соцсети позволит российским соцсетям коротких видео, таким как «ВКонтакте Клипы», Yappi, «Дзен» и другим нарастить свою аудиторию на 30 млн человек, а профессиональное сообщество получит больше подписчиков на отечественных площадках, а значит, больше возможностей для заработка», ― пояснил Зыков в Telegram-канале

Он напомнил, что, несмотря на то, что в 2022 году TikTok добровольно прекратил работу в России из-за принятого закона «о фейках», приложение до сих пор работает. Однако российским пользователям доступны только просмотры видеороликов двухлетней давности, загружать новые видео они не могут.

«Фактически всё, что делает данная площадка в России на сегодняшний день, ― это оттягивает пользователей из отечественных платформ, которые пришли на смену TikTok», ― отметил Зыков.

Согласно данным MediaScope, количество ежедневных активных пользователей TikTok в России составляет 30,3 млн человек.

Ассоциация просит проверить TikTok на предмет локализации данных пользователей (закон «О персональных данных»). Авторы инициативы напомнили, что в 2019 году платформы заявила о готовности локализовать данные в России, но публичных сообщений об исполнении закона не было. В случае выявления нарушений АППСИМ просит Роскомнадзор рассмотреть возможность применения блокировки TikTok на территории РФ.

Регулятор уже принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.

Как сообщало ИА Регнум, Роскомнадзор 3 марта заблокировал доступ к сайту международного словаря жестовых языков Spread The Sign. На сайте ведомства при соответствующем запросе сообщается, что доступ к spreadthesign.com ограничен. Spread The Sign создали в 2006 году. Портал насчитывает более 400 тысяч жестов на 44 языках мира, включая русский.

Палата представителей Конгресса США 13 марта поддержала законопроект, допускающий запрет работы в стране социальной сети TikTok. Законопроект требует, чтобы у платформы не было связей с любой «контролируемой Китаем структурой», в том числе с компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok сейчас.

Документ направят на рассмотрение в Сенат Конгресса США. Президент США Джозеф Байден ранее заявил, что подпишет законопроект в случае его одобрения Конгрессом.

Декан факультета права ВШЭ, эксперт РОЦИТ Вадим Виноградов 7 марта прокомментировал желание американских конгрессменов запретить в США китайскую соцсеть. По его словам, такое намерение является явным ультиматумом, а никак не призывом к компромиссу, хотя США всё ещё во многих странах мира не воспринимают как оплот цензуры.

Глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что украинские власти рассмотрят возможность блокировки социальной сети TikTok в стране в случае, если США введут у себя такой же запрет. Он подчеркнул, что для украинских властей основанием для ввода санкций является введение таких же санкционных мер в стране — партнёре Киева.