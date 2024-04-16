Лондон, 16 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Вице-адмирал Объединённого командования ВМС НАТО Дидье Мальтер заявил об уязвимости подводных коммуникаций Европы и Северной Америки и призвал обеспечить их защиту от возможной «подводной гибридной войны», которую якобы следует ожидать от России. Об этом 16 апреля сообщила британская газета The Guardian.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Сейчас мы уделяем особое внимание русским, но очень сложно осуществлять постоянное наблюдение за каждым кабелем. Это невозможно», — сказал он.

Мальтер заявил, что свыше 90% коммуникаций Запада, обеспечивающих интернет-соединение между США, Канадой и Европой, находятся под водой. В качестве аргументов о якобы грозящей им опасности он привёл инцидент с повреждением газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Несмотря на заявления финских властей, что нашли доказательства причастности китайского судна, вице-адмирал призвал следить за Россией.

Представитель НАТО подчеркнул, что альянс не сможет охранять все участки подводных коммуникаций. По мнению Мальтера, каждое государство обязано само обеспечить защиту собственных коммуникаций.

Как сообщало ИА Регнум, повреждение газопровода Balticconnector обнаружили в октябре 2023 года. В ноябре представитель национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи заявил, что найденный рядом якорь, который повредил трубопровод, скорее всего, принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear, которое проходило на этом участке акватории перед обнаружением аварии.

На Западе неоднократно необоснованно заявляли, будто у России есть планы напасть на Европу. Президент Владимир Путин 27 марта 2024 года назвал это бредом. По его мнению, такие слухи на Западе распространяют, чтобы запугать население и таким образом выбивать из него деньги.