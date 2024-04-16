Москва, 16 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Тегеран проинформировал Москвы, что не будет чинить препятствий для возвращения российского моряка с задержанного судна на родину, сообщили 16 апреля в Министерстве иностранных дел России.

Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

«Иранская сторона информировала об отсутствии претензий к моряку, пообещала в ближайшее время обеспечить консульский доступ к нему, а также, в случае наличия у него такого желания, не препятствовать возвращению на Родину», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подтвердила, что, согласно информации официальных властей Ирана, на MSC Aries находится российский гражданин. Ему предоставили возможность связаться с семьей.

Посольство России в Тегеране взяло вопрос на особый контроль. После получения необходимых согласований консульские сотрудники лично посетят задержанного.

Как 13 апреля проинформировало ИА Регнум, военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries. Отмечалось, что это контейнеровоз. Представитель компании-оператора судна MSC сообщил, что на борту находится команда из 25 человек.

Россиянин, который был на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, 14 апреля вышел на связь с семьёй. Как рассказала супруга задержанного, он звонил с неизвестного номера на восемь секунд.

Международный комитет по правам человека 15 апреля попросил освободить российского моряка, захваченного Ираном 13 апреля в Ормузском проливе. Вице-президент комитета Иван Мельников сопроводил письмо словами пророка Мухаммеда об освобождении испытывающих трудности.