* * — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 16 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Покушение на проживающего в Испании украинского блогера Анатолия Шария, произошедшее в марте, лично курировал руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сообщило 16 апреля «РИА Новости», ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Кадр из видео Анатолий Шарий

Как рассказал журналистам собеседник, ГУР в сотрудничестве со Службой безопасности Украины разработало операцию «под чужим флагом». Планировалось устранить блогера и выставить это так, будто убийство организовала Россия.

«В рамках операции проводилась слежка, выявлялись маршруты движения, было доставлено и передано преступникам оружие», — процитировало издание собеседника.

По его словам, украинские спецслужбы, представляясь российской агентурой, завербовали проживающих в Испании украинцев и представителей местной криминальной среды. Также отмечается формальное отношение испанских силовых структур при расследовании покушения, так как правоохранители даже не осмотрели обстрелянную машину и место происшествия, а также не провели опрос свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, Шарий 6 марта сообщил о покушении на него и его жену. Блогер рассказал, что они ехали на автомобиле, когда два человека открыли огонь по машине из автомата с глушителем. Он также заявил, что за две недели до происшествия испанские правоохранительные органы получили информацию о готовящемся покушении.

Шарий 12 марта обвинил правоохранительные органы Испании в некомпетентности и непрофессионализме, а также в нежелании расследовать покушение на убийство. Он обратился к российским спецслужбам с просьбой качественно расследовать это дело.