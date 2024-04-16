Директор НИИ Склифосовского назвал самые частые травмы электросамокатчиков
Глава Склифа назвал черепно-мозговые травмы самыми частыми у электросамокатчиков
Москва, 16 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Пользователи электросамокатов чаще всего попадают в больницы с черепно-мозговыми травмами и повреждениями печени и костей. Об этом на брифинге в медиацентре медиагруппы «Россия сегодня» 16 апреля рассказал директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков.
«Я бы не сказал, что попадает огромное количество самокатчиков, но это травмы довольно тяжёлые бывают. Бывает, что люди падают и получают черепно-мозговую травму, потому что падают лицом вниз, это достаточно тяжёлая история. Травмы печени довольно часто случаются, потому что там руль, и, естественно, костные травмы», — поделился он.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в Госдуму внесли проект о штрафах для электросамокатчиков и велосипедистов. По замыслу документа, среди основных предложенных мер ответственности предусмотрен штраф за пьяную езду и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тыс. рублей, за превышение скорости — до 5 тыс. рублей, за езду на одном самокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей, за перевозку детей — до 5 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем средства передвижения места ДТП — до 5 тыс. рублей.