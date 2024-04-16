Москва, 16 апреля, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин распространил страховые компенсации для военнослужащих-добровольцев на бойцов, который заключили контракт с Росгвардией, следует из указа главы государства.

«Предоставить гражданам <…>, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы, <…> страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в документе.

Так добровольцы в составе Росгвардии будут получать компенсации за ранения или по инвалидности. Согласно указу президента, подписанному в августе 2023 года, участвующие в СВО добровольцы страхуются на тех же условиях, что и другие военнослужащие.

В случае гибели добровольцев члены их семей получат компенсацию в размере более 3,1 миллиона рублей. Выплаты по инвалидности составят более 2,3 млн рублей — при I группе, более 1,5 млн рублей — при II группе и более 780 тыс. рублей при III группе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 16 апреля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, правительство 8 апреля уравняло меры поддержки добровольцев Росгвардии и Минобороны. Так, добровольцы в составе Росгвардии будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Министерства обороны. Речь идёт, в частности, о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, учёте этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности.

В декабре 2023 года Путин предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы получали ту же поддержку, что и остальные участники СВО.

Участникам СВО положены скидка 50% на оплату ЖКХ, преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных организаций, право на приобретение билетов на все виды транспорта вне очереди, бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда. В 85 регионах установлены меры соцподдержки. Наиболее распространённые — единовременные выплаты до полумиллиона рублей, ежемесячные доплаты на период военной службы до 70 тыс., освобождение от транспортного налога. Льготы также положены и детям бойцов СВО.