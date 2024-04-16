Москва, 16 апреля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В мае в графике выплат социальных пособий россиянам из-за предстоящих праздников изменений не будет. Россияне получат пенсии, единое пособие и другие выплаты в установленные дни. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Соцфонда.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Социальный фонд выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена», ― говорится в сообщении на Telegram-канале фонда.

В Соцфонде напомнили, что пенсии начинают доставлять не ранее третьего числа каждого месяца. В этом году 2 и 3 мая являются рабочими днями, суббота 4 мая в большинстве отделений почтовой связи также является рабочим днём. Поэтому необходимости досрочной доставки пенсий за предстоящий месяц нет, пояснили в фонде.

Пособия на детей предоставляют в единый день ― третьего числа текущего месяца за предыдущий. Никаких изменений в графике выплат также не предвидится, указали в организации.

Как сообщало ИА Регнум, согласно календарю праздничных и выходных дней, который 18 августа утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отдыхать россияне будут с 28 апреля по 1 мая (воскресенье, понедельник, вторник, среда) и с 9 по 12 мая (четверг, пятница, суббота, воскресенье).

Индексация социальных выплат с 1 февраля 2024 года коснулась почти 20 миллионов граждан. Министр финансов России Антон Силуанов в октябре 2023 года сообщил, что размер средней пенсии в 2024 году достигнет 23,2 тыс. рублей.