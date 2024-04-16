Тверь, 16 апреля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Итоги реализации программы газификации Тверской области в 2023 году и планы на будущее были рассмотрены на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Газификация дает возможность обеспечить равномерное, комплексное развитие муниципальных образований, повысить качество жизни населения нашего региона», — отметил Игорь Руденя. Он отметил, что газификация также позволяет промышленным предприятиям выйти на новый уровень конкурентоспособности, реализовать проекты по обеспечению импортозамещения и технологического суверенитета страны.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в регионе существенно увеличены темпы газификации. С 2018 по 2023 год построено 1700 км сетей, газифицировано 42 тыс. домов и квартир. Только в прошлом году введено 172 км газовых сетей, выполнено строительство 15 объектов. В целом уровень газификации региона за прошедшие шесть лет вырос на 7,5% и на начало 2024 года составил 71%. До 2026 года планируется обеспечить стопроцентную газификацию районных центров области.

В 2022 году газ впервые пришел в Жарковский, Краснохолмский, Молоковский муниципальные округа. Сейчас идет переход к основному этапу работ по газификации оставшихся десяти негазифицированных муниципалитетов. На юго-западе — это поселок Оленино, города Нелидово, Западная Двина, Белый, Торопец, на северо-востоке — поселки Максатиха, Сандово, город Весьегонск, Удомельский и Лесной округа.

Уже в текущем году должны быть введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод и распределительные сети в Максатихе. Кроме того, запланирован старт строительства магистрального газопровода-отвода Ржев — Оленино — Нелидово — Западная Двина. Это самый крупный объект программы — ключевой для газоснабжения юго-запада Тверской области. Также в 2024 году начинаются работы по газификации города Весьегонска и поселка Сандово.

Всего в 2024-м заявлена газификация 28 населенных пунктов Верхневолжья, более 6300 домов и квартир. Общая протяженность введенных сетей составит 229 км.

В регионе идет работа по переводу котельных на природный газ. С 2024 по 2026 год данными мероприятиями будут охвачены около 90 объектов. Строятся новые котельные. В этом году в эксплуатацию введут котельные в Жарковском, Краснохолмском, Максатихинском округах.

На заседании отдельно рассмотрен перевод на природный газ социальных учреждений. В 2024-м в программу включено 30 позиций. Газ также подводится к инвестплощадкам региона, туристическим локациям.

Игорь Руденя дал ряд поручений по газификации социально значимых объектов. В частности, обеспечить ускоренную газификацию таких учреждений, синхронизировать их подключение к газу с проводимыми на территориях муниципалитетов работами по газификации.

По поручению президента РФ Владимира Путина вёдется догазификация домов жителей. В текущем году планируется догазифицировать 1420 домовладений. При этом в Тверской области обеспечена социальная поддержка отдельным категориям граждан по этому направлению. На финансовую помощь при догазификации могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи Верхневолжья и другие жители. По данным Минсоцзащиты населения региона, в прошлом году поддержка оказана 420 гражданам. Игорь Руденя подчеркнул: необходимо усилить эту работу. Губернатор поручил обеспечить максимальный охват газификацией домовладений многодетных семей.

Как отметил глава региона, еще один важный вопрос — привлечение квалифицированных специалистов, которые смогут в том числе работать в новых современных котельных. Игорь Руденя поставил задачу разработать специальную программу подготовки кадров, востребованных в рамках газификации Тверской области.