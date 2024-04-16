Кишинёв, 16 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Конституционный суд признал законной инициативу депутатов молдавского парламента по инициации референдума о вступлении республики в Евросоюз и соответствующим поправкам в конституцию. Вердикт представила 16 апреля глава КС Домника Маноле.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

«Инициатива о пересмотре конституции соответствует положениям основного закона и может быть предложена на утверждение парламенту», — огласила она.

Согласно документу, предложенному правящей Партией действия и солидарности, преамбулу конституции предлагается дополнить словами «подтверждая европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса, провозглашая интеграцию в Европейский союз стратегической целью». Также предлагается добавить пункт о приоритете постановлений Евросоюза над противоположными положениями внутренних законов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила о планах провести осенью 2024 года референдум о вступлении Молдавии в ЕС и направила соответствующий призыв законодателям.12 марта 2024 года стало известно, что Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе и представит его Совету ЕС, после одобрения которого Брюссель фактически сможет начать переговоры с Киевом и Кишинёвом.