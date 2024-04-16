Москва, 16 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 апреля обсудит с кабинетом министров внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики, сообщили 16 апреля в Кремле.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Основная тема встречи — внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики», — сообщили в администрации президента.

Встреча состоится в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. На совещании также рассмотрят ряд текущих вопросов.

Как сообщало 15 апреля ИА Регнум, ИТ-отрасль стала лидером по темпам роста среди крупных отраслей экономики с 2019 по 2023 год. По данным Минцифры, объём реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг увеличился в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей. В среднем за год показатель рос на 26%.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщал, что в реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 20 тыс. российских программных продуктов. В 2023 году этот показатель составлял около 15,1 тыс.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Путин указал на необходимость увеличить долю высокотехнологичных отечественных товаров и услуг в полтора раза к 2030 году. При этом следует опираться на отечественные разработки.