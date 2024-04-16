Москва, 16 апреля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол о дискредитации российской армии. Ей грозит штраф, сообщили 16 апреля в Тверском районном суде Москвы.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Анастасия Ивлеева

Как сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы, судебное заседание назначено на 25 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, Ивлеева получила известность после скандальной «голой» вечеринки, которая прошла в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года.

Хамовнический суд Москвы 26 декабря принял коллективный иск к Ивлеевой на сумму один миллиард рублей. Как сообщил адвокат Владислав Ватаманюк, миллионам российских граждан участники вечеринки причинили значительный нравственный ущерб. Иск подали 29 человек, в том числе продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Ивлеева как организатор мероприятия несколько раз принесли публичные извинения. Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил 22 февраля, что она собирается посетить Донецк и привезти в регион гуманитарный груз.

Жители Донецка выступили против приезда Ивлеевой, отметив, что она могла бы приехать намного раньше — у неё была такая возможность с 2014 года. Поездкой в Донецк блогер пытается вернуть свою репутацию, но Донбасс — не прачечная.

Лефортовский суд Москвы 27 декабряпризнал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Работу клуба «Мутабор» приостановили на 90 дней.