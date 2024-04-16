Москва, 16 апреля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Пять российских вузов получили предупреждение от Рособрнадзора о недопустимости нарушения требований к экзамену по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства и к выдаче иностранным гражданам сертификата. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Артем Житенев / РИА Новости

В список попали Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский госуниверситет, Государственный институт русского языка имени Пушкина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Псковский госуниверситет.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Москве следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Установили и задержали пять подозреваемых.

По данным следствия, в декабре 2023 года группа граждан, в том числе сотрудники Института русского языка имени Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Подавляющая часть иностранных граждан такими знаниями не обладали. В результате преступных действий мигрантам незаконно оформляли вид на жительство в Московском регионе.

Черёмушкинский суд Москвы на следующий день избрал меры пресечения трём подозреваемым в причастности к незаконной выдаче мигрантам сертификатов о знании русского языка ― заключение под стражу, домашний арест и запрет определённых действий.