Москва, 16 апреля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Центр знаний «Машук» — совместный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи — провёл семинар-практикум «Весенний Педсовет» для 147 воспитателей, учителей, преподавателей и студентов педагогических вузов из 57 регионов.

Российское общество «Знание»

Ключевыми темами мероприятия стали методы работы с будущим, цифровые технологии как помощники в образовании, а также инструменты поддержки детей на пути жизненного самоопределения. Для участия в программе подали более 1740 заявок от педагогов со всей страны.

Образовательный проект «ПедСовет» проводится четыре раза в сезон. Приглашённые эксперты рассказали участникам о том, как мыслить о будущем, как разговаривать с детьми и молодежью на одном языке и какие инструменты можно использовать для профориентации.

«Педагогам важно размышлять о будущем, чтобы быть готовыми к новым вызовам и требованиям образовательной среды. Но не менее важно говорить о будущем с подрастающими поколениями, чтобы вдохновлять их на развитие себя, своих близких и своей страны», — заявил генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

Он добавил, что выступления наставников из сферы образования и групповая рефлексия позволили педагогам овладеть такими знаниями, которые помогут им самим и их воспитанникам адаптироваться к изменениям в обществе, обрести навыки цифровой этики и критического мышления, более осознанно относиться к окружающему миру.

С лекцией «Мышление о будущем в эпоху перемен. Привилегия или необходимость?» выступила руководитель по развитию педагогической среды VK Анна Михайлова. Она поделилась с участниками тенденциями в области экономики, науки, технологий, а также уделила внимание компетенциям, которыми необходимо владеть для устойчивого развития личности и человечества в целом. Это узкоспециализированные профессиональные навыки, осознанный подход к жизни и к работе, умение работать с цифровыми инструментами для максимальной пользы и упрощения процессов.

«VK активно поддерживает педагогов по всей стране. Мы развиваем для них полезные цифровые образовательные сервисы, помогаем осваивать инструменты и востребованные компетенции, чтобы сделать процесс обучения удобнее и эффективнее», — отметила Михайлова.

Спикером программы стала преподаватель русского языка и литературы, призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020» и «Цифровой учитель года России-2020» по версии VK Диана Минец. В фокусе её выступления — русский интернет-язык, его лингвистические особенности и влияние ChatGPT на образовательный процесс.

«Инструменты искусственного интеллекта активно входят в повседневную жизнь, и игнорировать их в образовательной деятельности нет смысла. Учителям необходимо покорять это новое пространство и новые технологии, потому что они готовят школьников — будущих специалистов, которые должны соответствовать запросам времени», — пояснила Минец.

В рамках семинара-практикума состоялись мастер-классы по глобальному мышлению педагога, цифровому этикету и использованию речевых моделей искусственного интеллекта в образовательном процессе. Их провели приглашенные эксперты: основатель продюсерского центра «Импульс Кода», реализующего работу сервиса информационной поддержки и сопровождения участников «Движения Первых» Татьяна Голубовская, руководитель проектной работы программ Московской школы управления «Сколково» Дмитрий Забиров, победители всероссийских и международных образовательных конкурсов Лариса Арачашвили, Екатерина Шинкоренко, Юрий Лешков и другие.

Программа завершилась перипатетической прогулкой, интеллектуальным квизом и экскурсией по Пятигорску.

Центр знаний «Машук» — совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи. Это всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодёжной политики и воспитательной работы. «Машук» открылся в августе 2022 года и стал одним из трёх молодёжных центров федерального значения наряду с мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» и Университетом креативных индустрий в арт-кластере «Таврида».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, принимая участие в открытии новых молодёжных центров в различных регионах страны, 4 апреля заявил, что в ближайшее время в Запорожской и Херсонской областях откроются новые молодёжные центры. Теперь их будет 16.

Так, в России работают четыре круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске, Академия «Меганом» в Судаке, а также Историко-культурный центр «Истоки» в Печорах.

В декабре 2023 года Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук». В 1960-х годах в этих местах располагался советский пионерлагерь. В 2018 году проект получил новую жизнь, с 20 августа 2022 года здесь начал функционировать круглогодичный центр знаний.